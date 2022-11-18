Мир 18 ноября 2022, 02:49 Пушков назвал виновных в наглости Зеленского Сенатор Пушков: в поведении Зеленского после ракетного инцидента в Польше виноват Запад РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что неоднозначные действия президента Украины Владимира Зеленского после падения ракет на территории Польши можно объяснить поведением западных стран. Они сами разбаловали его, и убедили Украину, что всегда будут на ее стороне. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал раздражение Запада из-за поступков Зеленского.

В газете The Financial Times написали, что НАТО начинает раздражать стойкое желание лидера Украины убедить мировое сообщество в том, что ВСУ непричастны к падению ракет в польской деревне. Он продолжает говорить это, несмотря на доказательства обратного.

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«В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину что будут всегда на ее стороне», — ответил на это Пушков.

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Он добавил, что здесь Киев перегибает палку, так как речь идет о собственной безопасности западных стран. А там, как считает Пушков, рисковать из-за украинской ракеты нисколько не хотят.

Ранее стало известно, что Украину не будут допускать к материалам дела об упавшей в Польше ракете. Это можно сделать только на основании «соответствующих правил международных договоров» и норм международного права. На данный момент происшествие расследуют с участием экспертов из США и Польши.