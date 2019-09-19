Пушков назвал вершиной абсурда слова Помпео о несостоятельности комплексов Patriot

Помпео оправдал неудачу Patriot во время атаки на саудовские НПЗ Подробнее

«Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают „с переменным успехом“», — написал сенатор.

Пушков добавил, что после такого заявления Помпео можно говорить, что в мире нет альтернативы российской зенитной ракетной системе С-400.

Ранее США предлагали Турции подписать контракт на закупку Patriot вместо российских С-400. Страна отказалась от соглашения, из-за чего попала под американские санкции.

Нефтяные объекты в Саудовской Аравии подверглись нападению 14 сентября, когда дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода. В результате объем добычи ископаемого сильно снизился, что привело к росту стоимости. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за случившееся, но Помпео все равно обвинил во всем Иран. Тереган же опроверг заявление американской стороны.