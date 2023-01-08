Мир 08 января 2023, 05:05 Пушков назвал условие для прекращения помощи США Украине Сенатор Пушков: США сократят расходы, если убедятся в бесперспективности поддержки Украины РИА «Новости»

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США прекратят активно помогать Украине в том случае, если убедятся, что это лишено перспектив. Так считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Свое мнение он привет в Telegram-канале.

«Сильное сокращение (расходов — прим. ред.) в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — написал российский сенатор.

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Наиболее вероятным сценарием развития событий, по мнению Пушкова, является сокращение расходов на Украину, которое будет сопровождаться ужесточением контроля за выделяемыми ресурсами.

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Пушков также указал на то, что в последней статье американского журнала The Time эту зиму назвали последним шансом для Украины провести «наступление, которое изменило бы ход» спецоперации.

Штаты, по мнению сенатора, признают, что Украина скорее проигрывала, чем выигрывала. Из статьи, как заметил Пушков, становится очевидным, что США подталкивают Киев к наступлению.

Ранее сенатор заявил, что президент США Джо Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине.