Пушков назвал условие для остановки транзита газа через Украину

Россия остановит транзита газа через территорию Украины в случае воровства голубого топлива. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава „Нафтогаза“ Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил воровство российского газа на Украине. Он заявил, что к такому пессимистичному сценарию властям страны придется прибегнуть из-за дефицита газа. При оптимистичном плане действий Украина будет закупать голубое топливо для покрытия дефицита на европейском рынке по высоким ценам.

Возможность воровства российского газа Украиной допустил и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, перед отопительным сезоном Украина закачала очень мало газа в подземные хранилища. Ситуацию усугубляют проблемы с углем на электростанциях, из-за которых приходится использовать больше газа.