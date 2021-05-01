Пушков назвал цирком реакцию Зеленского на марш националистов в Киеве

Администрация президента Украины Владимира Зеленского осудила шествие в честь годовщины дивизии СС «Галичина» в Киеве. Сенатор Алексей Пушков назвал такую реакцию цирком, показывающую отсутствие принципов у лидера страны.

По словам Пушкова, непонятно, как можно осуждать шествие в честь дивизии СС «Галичина», но при этом поклоняться Степану Бандере и Роману Шухевичу. Он подчеркнул, что оба эти явления принадлежат одному ряду действий.

«Объяснение одно: первое — для внутреннего потребления, второе — для внешнего. Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что такие действия украинских властей представляют собой мельтешение в попытке всем угодить.

Украинские радикалы и националисты 28 апреля устроили в Киеве марш в честь годовщины дивизии СС «Галичина». Спустя двое суток администрация президента Украины осудила шествие и призвала полицию во всем разобраться. Также акцию осудил и МИД Украины, напомнив о запрете любой пропаганды тоталитарных режимов.