Пушков назвал три причины заинтересованности Байдена в саммите с Путиным

Сенатор Алексей Пушков назвал три причины, почему президент США Джо Байден может быть заинтересован в саммите с Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь, тема мероприятия связана с конфликтом в Донбассе, который может негативно отразиться на Америке.

«В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США», — считает Пушков.

Также Байден может предполагать во время встречи с Путиным, что вернет Россию в «мировое сообщество», думает сенатор. По его мнению, Байден хочет, чтобы страна отказалась от поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Кроме того, Пушков заявил, что еще одна причина — это осознание Байденом, что новейшее российское вооружение может нанести вред Америке.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, который рассказал ему об ответных мерах Москвы на введенные Вашингтоном санкции.