Пушков назвал требования США к Китаю по коронавирусу «ковбойской дипломатией»

Пушков считает, что американские власти «плохо подумали», выдвигая подобные требования. По его мнению, это необдуманный поступок, который находится «за пределами здравого смысла».

«Невозможно представить, чтобы Пекин согласился даже на сумму в 10 раз меньшую. В Вашингтоне хорошо подумали, озвучивая это требование? Судя по всему, нет. Очередной пример „ковбойской дипломатии“», — написал Пушков.

В Вашингтоне считают, что КНР скрывала от Запада появление коронавируса. По этой причине другие страны не смогли как следует подготовиться к угрозе. А значит, теперь Китай обязан возместить экономический ущерб и ответить за смерти десятков тысяч людей. В США уже подали иски. Среди них числится минимум два коллективных иска за подавление информации о коронавирусе на ранней стадии эпидемии.