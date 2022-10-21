Пушков назвал странным возможное возращение Джонсона в кресло премьера Британии | 360°

Мир 21 октября 2022, 03:37 Пушков назвал странным возможное возращение Джонсона в кресло премьера Британии Сенатор СФ Пушков: возвращение Бориса Джонсона дискредитирует пост премьер-министра РИА "Новости"

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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков счел маловероятным и странным возвращение Бориса Джонсона на должность премьер-министра Великобритании. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты «Взгляд» о возможных кандидатах на место ушедшей Лиз Трасс.

Пушков написал, что возвращение Джонсона после 45 дней перерыва с «заведомой неудачницей» Трасс в кресле было бы странным.

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«Это означало бы еще один шаг к девальвации премьерского кресла и понятия лидерства как такового, и к превращению его не более, чем в функцию, элемент политического декорума», — подчеркнул Пушков.

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Политик считает, что Лиз Трасс — случайная фигура. У нее не оказалось нужного уровня знаний, авторитета и поддержки в партии и обществе. Поэтому она и потерпела неудачу.

Кроме Бориса Джонсона, издание рассматривает на должность премьер-министра страны следующие кандидатуры: лидера палаты общин парламента Пенни Мордонт, экс-главу минфина Риши Сунака и министра обороны Бена Уоллеса.