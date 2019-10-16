Пушков назвал странным маневром требование Украины распустить ЛНР И ДНР
ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашенийПодробнее
«Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо», — написал Пушков в Twitter.
Он добавил, что условия украинской стороны делают Минские договоренности невыполнимыми и бессмысленными, так как Донбасс является одним из участников соглашений.
По словам Пушкова, такими требованиями Киев пытается выиграть некое время.
Ранее пресс-секретарь украинского представителя в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы выполнить Минские соглашения только после роспуска ДНР и ЛНР. Также Киев требует, чтобы ОБСЕ предоставили доступ к границе и полностью прекратили огонь.
Последняя встреча рабочей группы в Минске прошла 15 октября. Переговоры провалились, так как Украина не стала обсуждать дальнейший обмен пленными. Также стороны не смогли договориться о дате разведения войск.
Согласно Минским соглашениям Донбасс и украинская сторона должны установить перемирие, отвести военных и начать обсуждение проведения выборов в ДНР и ЛНР.