Пушков назвал странным маневром требование Украины распустить ЛНР И ДНР

Украина отказалась выполнять Минские соглашения пока не распущены самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал такое заявление неприемлемым и весьма странным.

ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашений Подробнее

«Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что условия украинской стороны делают Минские договоренности невыполнимыми и бессмысленными, так как Донбасс является одним из участников соглашений.

По словам Пушкова, такими требованиями Киев пытается выиграть некое время.

Ранее пресс-секретарь украинского представителя в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы выполнить Минские соглашения только после роспуска ДНР и ЛНР. Также Киев требует, чтобы ОБСЕ предоставили доступ к границе и полностью прекратили огонь.

Последняя встреча рабочей группы в Минске прошла 15 октября. Переговоры провалились, так как Украина не стала обсуждать дальнейший обмен пленными. Также стороны не смогли договориться о дате разведения войск.

Согласно Минским соглашениям Донбасс и украинская сторона должны установить перемирие, отвести военных и начать обсуждение проведения выборов в ДНР и ЛНР.