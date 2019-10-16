  • Пушков назвал странным маневром требование Украины распустить ЛНР И ДНР

    16 октября 2019, 10:55

    Дарья Бунякова

    Украина отказалась выполнять Минские соглашения пока не распущены самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал такое заявление неприемлемым и весьма странным.
    Пушков назвал странным маневром требование Украины распустить ЛНР И ДНР

    ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашений

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    «Странные маневры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо», — написал Пушков в Twitter.

    Он добавил, что условия украинской стороны делают Минские договоренности невыполнимыми и бессмысленными, так как Донбасс является одним из участников соглашений.

    По словам Пушкова, такими требованиями Киев пытается выиграть некое время.

    Ранее пресс-секретарь украинского представителя в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы выполнить Минские соглашения только после роспуска ДНР и ЛНР. Также Киев требует, чтобы ОБСЕ предоставили доступ к границе и полностью прекратили огонь.

    Последняя встреча рабочей группы в Минске прошла 15 октября. Переговоры провалились, так как Украина не стала обсуждать дальнейший обмен пленными. Также стороны не смогли договориться о дате разведения войск.

    Согласно Минским соглашениям Донбасс и украинская сторона должны установить перемирие, отвести военных и начать обсуждение проведения выборов в ДНР и ЛНР.