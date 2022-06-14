Пушков назвал страх Запада, из-за которого тот пытается навредить России

Запад боится признаться, что попытка изолировать Россию санкциями обернулась вредом для собственной экономики иностранных государств. Об этом заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он обратил внимание, в частности, на ситуацию с российскими удобрениями, серые закупки которых тайно поощряет американское правительство.

Как полагает Пушков, такая ситуация показывае, что США не выдерживают собственные ограничения и не в состоянии отыскать выход из своих действий, цель которых изначально — нанести вред Москве.

«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал сенатор.

Санкционное давление Запада было усилено на Москву после начала спецоперации на Украине. Из России ушли многие компании и бренды, Европа утвердила шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на нефть и уголь.

В Кремле такие действия назвали экономической войной, подобной которой еще не происходило.