Пушков назвал провалом политику Горбачева на германском направлении

В целом действия первого президента СССР Пушков назвал «курсом на упреждающие уступки», который затем, по его мнению, продолжил Борис Ельцин.

«Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках. Они всегда будут истолкованы как признак слабости, никогда не сподвигнут другую сторону на встречные уступки, а помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится», — написал Пушков.

При этом, как подчеркнул сенатор, за уже совершенные шаги навстречу никто платить не будет.

В городе Дессау в Германии сегодня ранее был открыт памятник первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Торжественную церемонию приурочили к 30-летию объединения страны. Инициатором установки памятника стал бывший мэр города Ханс-Георг Отто. До сих пор в Германии был установлен только бюст политика СССР.

Министры иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов, ФРГ, ГДР, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 12 сентября 1990 года. Документ гарантировал суверенитет объединенной стране.