Пушков назвал происходящее в США тоталитарной революцией

«А происходит в США — под ритуальные вопли о „защите демократии“ — тоталитарная революция. Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск „внутренних террористов“ <…> — это и есть признаки такой революции. Америка на глазах превращается в антиутопию», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что о тоталитарной революции еще говорят «призывы к дефашизации населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, и требование создать Министерство правды».

Ранее Пушков посоветовал поставить в украинском селе, который переименовали в Нью-Йорк, Статую Свободы.