Пушков назвал происходящее в США тоталитарной революцией
Происходящее сейчас в Соединенных Штатах «под вопли о защите демократии — это тоталитарная революция». Ненависть к своей истории и снос памятников говорят именно об этом процессе. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в Telegram.
«А происходит в США — под ритуальные вопли о „защите демократии“ — тоталитарная революция. Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск „внутренних террористов“ <…> — это и есть признаки такой революции. Америка на глазах превращается в антиутопию», — написал Пушков.
Сенатор добавил, что о тоталитарной революции еще говорят «призывы к дефашизации населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, и требование создать Министерство правды».
Ранее Пушков посоветовал поставить в украинском селе, который переименовали в Нью-Йорк, Статую Свободы.