Пушков назвал причину создания «Люблинского треугольника»

«C помощью „Люблинского треугольника“ с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю», — написал сенатор.

Он отметил, что это является давней мечтой элиты Варшавы «Польша от моря до моря». По его словам, такая политика польского маршала Юзефа Пилсудского привела к трагедии для страны.