Пушков назвал причину создания «Люблинского треугольника»
Сенатор Алексей Пушков объяснил стремление Польши к созданию «Люблинского треугольника». Он считает, что Варшава хочет выйти к Черному морю. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Twitter политика.
«C помощью „Люблинского треугольника“ с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю», — написал сенатор.
Он отметил, что это является давней мечтой элиты Варшавы «Польша от моря до моря». По его словам, такая политика польского маршала Юзефа Пилсудского привела к трагедии для страны.