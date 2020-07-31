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    31 июля 2020, 09:15

    Пушков назвал причину создания «Люблинского треугольника»

    Анастасия Кременчугская

    Сенатор Алексей Пушков объяснил стремление Польши к созданию «Люблинского треугольника». Он считает, что Варшава хочет выйти к Черному морю. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Twitter политика.

    «C помощью „Люблинского треугольника“ с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю», — написал сенатор.

    Он отметил, что это является давней мечтой элиты Варшавы «Польша от моря до моря». По его словам, такая политика польского маршала Юзефа Пилсудского привела к трагедии для страны.

    Новости SMI.FM