facebook_pixel
    26 февраля 2021, 07:40

    Пушков назвал причину, которая удерживает НАТО от развала

    Наза Салех Захи

    НАТО будет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

    Пушков назвал причину, которая удерживает НАТО от развала

    В своем Telegram-канале он написал, что альянс не отвечает на реальные вызовы западного мира. Например, пандемия коронавируса и терроризм. При этом НАТО не устает бороться с чисто гипотетическими и выдуманными угрозами.

    По его словам, с момента распада Советского Союза и восточного блока, организация, с точки зрения обороны, «потеряла свой „raison d’etre“ — то есть смысл существования".

    «Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна „российская угроза“: это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться», — считает сенатор.

    Заявления о «российской угрозе» с периодичностью звучат от западных политиков. Россия не раз подчеркивала, что не будет никогда нападать на какую-либо из стран НАТО. По мнению Москвы, Запад просто пользуется поводом для размещения большего количества техники и батальонов около российских границ.

    На днях президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили основные направления сотрудничества. Украинский лидер предложил расширить присутствие альянса в Черном море.