Пушков назвал причину, которая удерживает НАТО от развала

НАТО будет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы». Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале он написал, что альянс не отвечает на реальные вызовы западного мира. Например, пандемия коронавируса и терроризм. При этом НАТО не устает бороться с чисто гипотетическими и выдуманными угрозами.

По его словам, с момента распада Советского Союза и восточного блока, организация, с точки зрения обороны, «потеряла свой „raison d’etre“ — то есть смысл существования".

«Поэтому Байдену и Столтенбергу и нужна „российская угроза“: это практически единственная основа для существования НАТО и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться», — считает сенатор.

Заявления о «российской угрозе» с периодичностью звучат от западных политиков. Россия не раз подчеркивала, что не будет никогда нападать на какую-либо из стран НАТО. По мнению Москвы, Запад просто пользуется поводом для размещения большего количества техники и батальонов около российских границ.

На днях президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили основные направления сотрудничества. Украинский лидер предложил расширить присутствие альянса в Черном море.