Мир 30 мая 2023, 07:32 Пушков назвал причину экономического упадка в США Сенатор Пушков: США попытались скрыть неприятный факт об американской экономике Unsplash

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты пытались скрыть неприятный факт об американской экономике, который объясняет, почему страна фактически сейчас приблизилась к дефолту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что с 2000-х годов, экономика США показывает заметный рост, однако американские экономисты и аналитики предпочитают умалчивать, что эти показатели связаны с постоянным повышением потолка госдолга страны.

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«Его увеличение приобрело неконтролируемый характер в начале 2000-х, а сейчас идет уже в геометрической прогрессии», — отметил Пушков.

Сенатор пояснил, что по сути рост американской экономики обеспечивает внешнее финансирование, которое демонстрирует хорошие внешние финансовые показатели, но при этом превышает уровень ВВП государства на семь триллионов долларов.

Ранее президент США Джо Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса республиканцем Кевином Маккарти, благодаря которому страна может избежать дефолта. По словам главы Белого дома, законопроект отправят в палату представителей и в сенат США.