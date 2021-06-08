Пушков назвал позерством заявление о желании Байдена говорить с Путиным с позиции силы

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден намерен говорить с российским коллегой Владимиром Путиным с «позиции силы». По словам сенатора Алексея Пушкова, такое высказывание является позерством.

«Понятно, что в этом заявлении содержится большой элемент позерства и пропаганды: мол, смотрите, какие мы крутые, наш президент едет в турне по Европе, где ему предстоят и переговоры с Путиным, как гегемон, намеренный вести себя „с позиции силы“», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Байден и впрямь может попробовать начать вести диалог с Путиным с позиции силы. Американский лидер может перейти к запугиванию карательными акциями и озвучиванию условий. Но подобные действия будут для президента США большой ошибкой, считает сенатор. Такими шагами не получится куда-либо продвинуться, в чем Байдену придется убедиться.

«Такой исход саммита похоронит саму возможность более стабильных отношений. Впрочем, нельзя исключить и того, что он отдает себе в этом отчет. В этом случае есть некоторый шанс на восстановление ограниченного диалога между Вашингтоном и Москвой, прежде всего по вопросам стратегических вооружений, которые особенно беспокоят США», — заключил Пушков.

Встреча Байдена и Путина должна пройти 16 июня в Женеве. Это будут первые переговоры лидеров стран с момента инаугурации Байдена.