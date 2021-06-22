Пушков назвал «поруганными ожиданиями» заявление польского политика о России

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Германия не чувствует угрозу со стороны России. На это высказывание резко отреагировал сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, он неоднократно встречался с Сикорским. Сенатор отметил, что поляк слишком страстен для политика, а также он склонен к геополитическим фантазиям.

«Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на нее нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — написал Пушков в Twitter.

Ранее Сикорский заявлял, что Германия находится в зоне поражения ракет, размещенных российскими военными в Калининграде. Он подчеркивал, что Берлин не чувствует угрозы со стороны России. При этом Польша и страны Прибалтики защищают «более богатые государства на Западе», но не получают в ответ достаточных гарантий.

Бывший министр призвал Германию уделять больше внимания обороноспособности. В этой сфере страна располагает бюджетом, который в четыре раза превосходит польский.