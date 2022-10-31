Пушков назвал полезной информацию о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия | 360°

31 октября 2022, 04:32
Пушков назвал полезной информацию о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия
Сенатор Пушков: информация о контрабанде оружия для Украины будет полезна для финнов
Финские полицейские сообщили, что часть поставляемого Украине оружия оказывается в руках преступников. Это заявление прокомментировал в своем Telegram-канале член Совфеда России Алексей Пушков.
«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — написал сенатор.
Реклама
К своему посту он добавил ссылку на статью финской государственной телерадиокомпании YLE. В публикации приводились слова инспектора полиции Кристера Альгрена. Он сообщил, что у Центральной криминальной полиции Финляндии есть сведения о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия.
Реклама
«Есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», — уточнил Альгрен.
Он добавил, что за поставки оружия на Украину стране придется расплачиваться десятилетиями. Импортное вооружение воруют на подконтрольной Киеву территории, а затем отправляют назад.
Как выяснили правоохранители, на территорию страны попали боевые винтовки. В других европейских странах нашли пистолеты, гранаты и боевые беспилотники.
Финляндия
Алексей Пушков
Оружие
Украина
Реклама
Реклама