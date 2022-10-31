Пушков назвал полезной информацию о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия | 360°

Мир 31 октября 2022, 04:32 Пушков назвал полезной информацию о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия Сенатор Пушков: информация о контрабанде оружия для Украины будет полезна для финнов РИА "Новости"

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Финские полицейские сообщили, что часть поставляемого Украине оружия оказывается в руках преступников. Это заявление прокомментировал в своем Telegram-канале член Совфеда России Алексей Пушков.

«Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было», — написал сенатор.

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К своему посту он добавил ссылку на статью финской государственной телерадиокомпании YLE. В публикации приводились слова инспектора полиции Кристера Альгрена. Он сообщил, что у Центральной криминальной полиции Финляндии есть сведения о контрабанде предназначенного для ВСУ финского оружия.

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«Есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», — уточнил Альгрен.

Он добавил, что за поставки оружия на Украину стране придется расплачиваться десятилетиями. Импортное вооружение воруют на подконтрольной Киеву территории, а затем отправляют назад.

Как выяснили правоохранители, на территорию страны попали боевые винтовки. В других европейских странах нашли пистолеты, гранаты и боевые беспилотники.