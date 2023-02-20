Мир 20 февраля 2023, 02:58 Пушков назвал «очередным позором» слова Бербок о развороте России на 360 градусов Сенатор Пушков назвал «позором» слова Бербок о развороте России на 360 градусов РИА «Новости»

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Слова главы МИД Германии Анналены Бербок о повороте политики России на 360 градусов не оставил без внимания сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что немецкий министр снова опозорилась.

«Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась», — написал Пушков.

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Он отметил, что разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. Также Пушков подчеркнул, что на это Бербок «справедливо указывают немецкие пользователи сетей, окончившие среднюю школу».

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В ходе своего выступления на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что Россия может осчастливить весь мир, если поменяет свою точку зрения на 360 градусов. Пользователи Сети поспешили указать Бербок на то, что такой поворот означает возвращение к существующей позиции, а не ее перемену.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра Германии, назвал ее «знатоком геометрии», посчитав забавным тот факт, что «Европой управляют такие невежественные люди».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала немецкого политика выучить хоть один школьный предмет. В противном случае, как отметила дипломат, при правлении Бербок у Германии не будет возможности обеспечить безопасность своей страны на долгосрочной основе.