Пушков назвал началом заката либералов захват Афганистана талибами*

Сенатор Алексей Пушков назвал захват Афганистана талибами* реваншем истории, религии над современностью и глобализмом. По его мнению, для США события развиваются драматично.

«Тем не менее драматичное, если не катастрофическое для США и для „либерального миропорядка“ развитие событий в Афганистане показывает, насколько недалекими, насквозь идеологизированными и высокомерными были авторы и адепты западной концепции „конца истории“, провозгласившей неизбежную победу либерального капитализма в глобальном масштабе», — написал он в Telegram-канале.

Политик отметил, что для США наступил закат целой школы мысли, системы мифов и представлений.

Террористическая организация «Талибан»* после вывода войск США из страны захватила все крупные города, а в воскресенье без боя взяла Кабул. Президент Афганистана Ашфар Гани сложил полномочия и убежал из страны. Куда именно, неизвестно. МИД Казахстана и МИД Таджикистана заявили, что самолет Гани на их территориях не приземлялся.

*Движение «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в РФ.