Пушков назвал мудрым решением лишение Украины ядерного оружия
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал желание депутата Верховной рады «швырнуть атомную бомбу» на Москву. Об этом сообщило ИА RNS.
Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался, что нужно «швырнуть» атомную бомбу на Москву, чтобы решить проблему Донбасса.
Пушков написал в своем Twitter, что решение лишить Украину ядерного оружия было мудрым.
«Было очень мудро в начале 1990-х лишить Украину ядерного оружия <…> Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — заявил сенатор.