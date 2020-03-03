Пушков назвал мудрым решением лишение Украины ядерного оружия

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев высказался, что нужно «швырнуть» атомную бомбу на Москву, чтобы решить проблему Донбасса.

Пушков написал в своем Twitter, что решение лишить Украину ядерного оружия было мудрым.

«Было очень мудро в начале 1990-х лишить Украину ядерного оружия <…> Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — заявил сенатор.