Пушков назвал мазохизмом ставшие модными в США «расовые ужины»

Афроамериканка Регина Джексон и американка индийского происхождения Сайрой Рао создали компанию Race2Dinner, которая за пять тысяч долларов устраивает «расовые ужины». Собравшиеся, восемь человек, стыдят присутствующих белых женщин за прегрешения их предков и их личное «белое превосходство».

Как стало известно изданию The Times, таким образом устроительницы ужинов хотят побудить белых женщин к осязаемым действиям. То есть, ощутить свою неполноценность на основании цвета кожи, «деконструкцию», посредством терапевтического вмешательства, направленного на внутреннее ощущение себя.

Организаторов вечеров не смущает, что они чаще всего заканчиваются слезами приглашенных. Регина Джексон не верит слабости своих клиентов.

«Все мы знаем о слезах белых женщин, от них погибли сотни, а может быть, и тысячи чернокожих людей», — заявила она. Джексон и Рао запрещают плакать на своих званых вечерах, потому что это отвлекает от наставлений тренеров-психологов.

Обе предпринимательницы готовят к выпуску книгу под названием «Белые женщины: все, что вы уже знаете о своем расизме, и как поступить лучше». Вскоре могут появиться футболки и косметика для белых женщин, которые встали на путь исправления.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на эту новость. «Извращенная форма социального мазохизма и извращенный бизнес, замешанные на тотальном лицемерии», — написал он в Telegram.

В ресторане быстрого питания Popeyes в Миссури отказались обслуживать клиентов с белой кожей.