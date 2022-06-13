Пушков назвал крупнейший провал Меркель

«Северный поток — 2» стал крупнейшим провалом политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель с точки зрения интересов Германии, которыми она пожертвовала в угоду киевскому режиму. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Меркель несет ответственность за нынешний кризис, заявил Пушков. Экс-канцлер Германии должна была понимать, к каким последствиям приведет ее политика по втягиванию Украины в евроинтеграцию, противопоставление ее России, а также прямая и косвенная поддержка украинских радикалов, которые учинили госпереворот в 2014 году, указал парламентарий.

Пушков отметил, что, хотя Меркель вела «так называемый диалог» с Россией, это не возымело никакого результата, поскольку экс-канцлер «всецело стояла» на стороне киевского режима.

«В итоге детище Меркель „Северный поток — 2“, в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стало жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии», — написал Пушков.

Меркель ранее в интервью Phoenix заявила, что ее посредничество в переговорах между Россией и Украиной не принесло бы никакой пользы.