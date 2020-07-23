Пушков назвал истинную причину британского доклада о «вмешательстве» РФ

Сенатор считает, что данным докладом Великобритания хочет показать, что враждебное отношение к РФ якобы обосновано. Однако этим Лондон создает ложную повестку дня.

«Я думаю, этот доклад будет забыт очень скоро, потому что его место на помойке», — поделился Пушков.

По его словам, в опубликованном докладе отсутствуют какие-либо доказательства вмешательства России во внутренние дела Великобритании.