Пушков назвал истинную причину британского доклада о «вмешательстве» РФ
Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике, заявил, что британские парламентарии опубликовали доклад о «вмешательстве» РФ, так как хотели поддержать антироссийскую паранойю. Об этом сообщило РИА ФАН.
Сенатор считает, что данным докладом Великобритания хочет показать, что враждебное отношение к РФ якобы обосновано. Однако этим Лондон создает ложную повестку дня.
«Я думаю, этот доклад будет забыт очень скоро, потому что его место на помойке», — поделился Пушков.
По его словам, в опубликованном докладе отсутствуют какие-либо доказательства вмешательства России во внутренние дела Великобритании.