Пушков назвал единственный вектор для Белоруссии после разговора Лукашенко и Макрона

Резкий ответ Александра Лукашенко президенту Франции Эммануэлю Макрону поставил крест на «многовекторной» политике Белоруссии. У Минска нет другого вектора, кроме Союзного государства.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, опубликовав его в своем Telegram-канале.

«Лукашенко не понравилось заявление Макрона. Мол, исходя из собственной логики, Макрон должен сам уйти в отставку. Однако разница в том, что „желтые жилеты“ президентству Макрона не угрожали и не угрожают», — заметил Пушков.

Сенатор объяснил логику Макрона политическими мотивами: Франция своей позицией напомнила о ведущей роли в ЕС и хочет «потеснить Германию в этом вопросе». Тем временем в Минске некоторые представители власти надеются на продолжение «многовекторной» внешней политики, даже в условиях нынешних отношений с Западом.

«После того, как Лукашенко назвал Макрона „незрелым политиком“, он может смело ставить крест на любых иллюзиях о „многовекторности“. <…> Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства», — подчеркнул Алексей Пушков.

Отвечая на призыв Макрона покинуть президентский пост, Лукашенко вспомнил о масштабных протестах «желтых жилетов», мусульманских волнениях в Марселе и Лионе и акциях сторонников движения Black Lives Matter.