Пушков назвал «черную дату» для Европы

«Испытание США баллистической ракеты средней дальности, к которому они готовились задолго до выхода из ДРСМД, может стать „черной датой“ для Европы, если за этим последует размещение ракет США на континенте», — заявил Пушков. Сенатор добавил, что такое решение вернет Европу к ядерной конфронтации времен «холодной войны» и назвал «мрачным» предположительный сценарий развития событий в мире.

США испытали запрещенную ДРСМД ракету Подробнее

13 декабря глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что американские военные провели испытание прототипа баллистической ракеты, которая запрещена ДРСМД. Разработку этого оружия вели менее девяти месяцев, хотя изначально на создание прототипа выделили два года.

ДРСМД прекратил действие 2 августа 2019 года. Ранее власти США обвинили Россию в его нарушении и заявили о намерении выйти из Договора в одностороннем порядке. Москва не раз заявляла о соблюдении всех пунктов документа. В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке российского участия в ДРСМД.