Пушков назвал болтовней обещание Порошенко отобрать Крым у России

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России. Но сенатор Алексей Пушков назвал это заявление простой болтовней.

Сенатор отметил, что в своем обещании Порошенко не рассказал, как именно он собирается возвращать полуостров и почему именно за год.

«К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьезно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым „возвращают“, то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем», — написал Пушков в Twitter.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к крымским татарам и всем украинским мусульманам. Он заявил, что в следующем году они смогут отпраздновать Курбан-байрам в Бахчисарае. По словам Порошенко, за год Украина сможет отобрать Крым у России.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже сообщал о запуске так называемой «Крымской платформы». С помощью принятия пакета законов власти страны намерены вернуть Крым под свой контроль. Как подчеркивала парламентарий Кира Рудык, Киев должен говорить о продолжении борьбы за полуостров не только крымским татарам, но и всему миру.