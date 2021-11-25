Пушков назвал «безответственных авантюристов» виновными в критической ситуации на Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «безответственные авантюристы» виноваты в ситуации, которая сейчас сложилась на Украине. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным сайта «Дни.ру», Пушков считает, что правительство Украины, которое стремится к включению страны в Евросоюз, виновато в критическом положении страны.

«Добавлю к этому красноречивому заявлению одно: не злобные внешние силы виноваты в том, что Украина „стоит на коленях“. Ее поставили в это неприятное положение некомпетентные и безответственные авантюристы», — считает Пушков.

Также он добавил, что страна по вине правительства вынуждена закупать уголь и газ по завышенным ценам.