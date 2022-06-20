Пушков напомнил Санду про оплату за газ

Президент Молдавии Майя Санду проводит враждебную России политику, а в то же время Кишинев не в состоянии расплатиться с Москвой за поставляемый в страну российский газ. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее президент Молдавии подписала закон, запрещающий трансляцию российских новостных программ в стране.

«Санду давно не скрывает враждебности к России. А что же там с оплатой российского газа со стороны Кишинева? По-прежнему просят Москву подождать в духе „партнерства“? Чего не скажешь, лишь бы не платить вовремя… Но никакого партнерства нет и быть не может», — заявил Пушков.

Он указал при этом, что Молдавия укрепляет связи с соседней Румынией, заключая с Бухарестом военно-политические соглашения.

Президент Молдавии Майя Санду 19 июня подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Документ будет опубликован и вступит в силу 24 июня. На территории Молдавии запретят ретрансляцию как новостных и аналитических российских программ, а также военных фильмов. Такое решение было принято на фоне российской спецопераци на Украине.