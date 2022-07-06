Пушков напомнил о «потрясающем достижении» НАТО в Ливии

Разваленная Ливия — вот настоящее «достижение» Североатлантического альянса. Однако блок об этих событиях старается не вспоминать, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил в Telegram-канале, что действия НАТО не принесли в Ливию процветания и демократии. Наоборот, они посеяли социальную катастрофу и нищету.

«Когда за год с небольшим до войны альянса против Ливии я был в декабре 2009 года в Триполи, ничего подобного не было: уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц», — написал Пушков.

Он отметил, что во время войны американские СМИ буквально захлебывались от восторга, подсчитывая, сколько именно ракет и бомб производств США сбросили на Ливию. Также зарубежные журналисты провозглашали победу «самого мощного в мире альянса».

По мнению Пушкова, это была не победа, а политическое поражение и демонстрация силы.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь также напомнил о последствиях действий Североатлантического альянса в Ливии, Ираке, Югославии, Афганистане. Об этом написало РИА «Новости».