Пушков иронично высказался о ситуации с украинским послом и Германией

Украинский посол в Германии Андрей Мельник не раз позволял себе скандальные заявления. Теперь, по данным немецких СМИ, он может получить повышение. Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал эти сообщения и заявил, что Германия может городиться поддержкой Украины.

«Германия может гордиться поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение», — написал Пушков в своем Telegram.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве сообщило, что посол Мельник может покинуть свое кресло и получить должность замминистра иностранных дел Украины. Собеседника газеты заявил, что Мельника «очень ценят в Киеве за его работу».

Эта новость появилась на фоне неоднозначных высказываний Мельника, которые немецкие СМИ посчитали скандальными. Посол в интервью немецкому журналисту заявил, что пособник гитлеровцев Степан Бандера являлся борцом за свободу. При этом надо отметить, что в Германии на законодательном уровне запрещено прославление нацизма.

Также ранее дипломат резко высказывался в адрес властей ФРГ, написало РИА «Новости». Он осудил Германию за нерешительность по вопросам военной помощи. Мельник выразил мнение, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для немецких властей «позором, который войдет в историю».