Пушков: импичмент Трампу вернется к Байдену бумерангом
Ситуацию с импичментом Трампу оценил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, указав на превращение этой процедуры в обыденную. Именно поэтому демократы вполне могут испытать на себе эффект бумеранга.
«Республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию. До выборов 2022 года в Конгресс это нереально — у республиканцев нет большинства в Палате представителей», — заметил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что разрыв последних с демократами составляет всего пять мест. Если его преодолеть, то «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».
Дональд Трамп, выступая на митинге недалеко от Белого дома 6 января, обратился к сторонникам с призывом идти к Капитолию и помочь «слабым республиканцам» оспорить итоги состоявшихся президентских выборов.
Толпа в итоге ворвалась в здание, прервав совместную сессию конгрессменов по утверждению победы Байдена на голосовании. В результате пять человек погибли.
Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент, вменив ему подстрекательство к беспорядкам. Документ подписан спикером нижней палаты Нэнси Пелоси и отправлен в Сенат.