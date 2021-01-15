Пушков: импичмент Трампу вернется к Байдену бумерангом

Вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу может иметь последствия для избранного лидера страны Джо Байдена. Не исключено, что он столкнется в будущем с аналогичной ситуацией.

Ситуацию с импичментом Трампу оценил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, указав на превращение этой процедуры в обыденную. Именно поэтому демократы вполне могут испытать на себе эффект бумеранга.

«Республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдена за коррупцию. До выборов 2022 года в Конгресс это нереально — у республиканцев нет большинства в Палате представителей», — заметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что разрыв последних с демократами составляет всего пять мест. Если его преодолеть, то «Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента».

Дональд Трамп, выступая на митинге недалеко от Белого дома 6 января, обратился к сторонникам с призывом идти к Капитолию и помочь «слабым республиканцам» оспорить итоги состоявшихся президентских выборов.

Толпа в итоге ворвалась в здание, прервав совместную сессию конгрессменов по утверждению победы Байдена на голосовании. В результате пять человек погибли.

Палата представителей Конгресса США объявила Трампу импичмент, вменив ему подстрекательство к беспорядкам. Документ подписан спикером нижней палаты Нэнси Пелоси и отправлен в Сенат.