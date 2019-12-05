Пушков: демократы США используют отношения с РФ для воздействия на внутреннюю политику

Пушков заявил, что главенство в Палате представителей США за демократами. Они же заинтересованы в срыве политики президента Дональда Трампа.

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«Как известно, этим летом Трамп заявил о том, что хотел бы видеть Россию на G7. И Трамп дважды говорил, что готов пригласить Путина на это мероприятие. Без участия России такое мероприятие не позволит решить все те проблемы, которые стоят перед мировым сообществом. Демократы пытаются помешать этому», — объяснил сенатор.

Пушков также отметил, что демократы действуют в соответствии с курсом экс-президента США Барака Обамы. Именно он взращивал общую изоляцию России.

«И это даже в большей степени отражение внутренней политики США, поскольку демократы пытаются воспрепятствовать заявленному желанию президента видеть руководителя России на следующем саммите „семерки“. Они пытаются вставить палки в колеса всеми силами: делают импичмент и пытаются блокировать те инициативы, которые позволят Трампу выглядеть самостоятельным в принятии решения», — предположил российский политик.

По мнению Пушкова, так демократы хотят убить сразу двух зайцев: нанести удар по РФ и пошатнуть авторитет Трампа.