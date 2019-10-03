Пушков: Американцы сами довели себя до истерики фейками о российском вмешательстве

Накануне в интервью корреспонденту NBC News Владимир Путин отшутился в ответ на вопрос, предпримет ли Москва попытки вмешаться в ход предстоящих выборов в США. Российский лидер пообещал «развеселить как следует» и попросил никому не рассказывать. После он добавил уже серьезно, что России хватает собственных проблем.

Американские журналисты не оценили юмор главы российского государства и заявили, что «серьезно относятся к этой теме».

Алексей Пушков назвал отношение американских журналистов к реплике российского лидера слишком серьезным. Он указал на то, что американцы, распространяя фейки о российском вмешательстве, сами «довели себя до истерики» и «отныне им мерещатся вечные происки русских даже на никому не интересных выборах в конгресс».