Пушилин заявил об уничтожении штаба Операции объединенных сил Украины

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что штаб Операции объединенных сил Украины (ООС) был практически уничтожен.

«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре», — сказал Пушилин в эфире «России 24».

Глава ДНР также заявил, что военная операция в регионе скоро закончится, города Донбасса будут освобождены.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля обратился к россиянам и сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе, цель которой — защита жителей ДНР и ЛНР. Это произошло после просьбы лидеров Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, соответствующий приказ поддержала Верховная рада. Украинский лидер также призвал жителей страны не паниковать. Он заявил, что ведет переговоры с Западом о создании коалиции, поддержке в сфере обороны, а также о закрытии воздушного пространства над Украиной для авиации России.