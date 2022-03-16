Пушилин заявил об отсутствии необходимости в добровольцах для освобождения ДНР

Донецкая народная республика может справиться с освобождением территории своими силами при поддержке российской армии, не привлекая добровольцев. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приведены в сообщении Народной милиции республики, сообщил РБК.

ДНР получает «большое количество» обращений от добровольцев, отметил Пушилин. По его словам, эти обращения систематизируются.

Глава ДНР также добавил, что на данный момент у республики есть все возможности своими силами, при поддержке ВС РФ, «справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой народной республики».

Новая группа сирийских добровольцев записала видео с поддержкой спецоперации России на Украине. Они изъявили желание сражаться с националистами. Большинство из добровольцев имеют солидный боевой опыт, который они получили в Сирии.

О желании добровольцев из стран Ближнего Востока отправиться на Украину и помочь российским войскам ранее заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Речь, по его словам, идет о 16 тысячах человек.