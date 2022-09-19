Донбасс отразил атаки ВСУ на Кременную | 360°

Мир 19 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Донбасс отразил атаки ВСУ на Кременную Глава ДНР Пушилин: ВСУ пытались прорваться в Кременную, но их атаку отразили

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Союзные силы не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) прорваться в город Кременная в ЛНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин эфире телеканала «Россия 24».

«Я говорю про последнюю ночь, вечер, в Кременную пытался прорваться противник, Союзные силы данного не допустили», — сказал он.

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Ранее 19 сентября глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник в своем Telegram заявил, что украинские войска при отступлении из Кременной, Лисичанска, Северодонецка, Сватова, Рубежного постарались нанести серьезный ущерб системе тепло-, водо- и энергоснабжения. Местные власти пытаются восстановить испорченную инфраструктуру.

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При этом Мирошник подчеркнул, что города в данный момент находятся полностью под контролем Луганской Народной республики.

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