Пушилин заявил о признании Байденом ДНР и ЛНР
Пушилин: Байден признал суверенитет ДНР и ЛНР, когда ввел против них санкции
Введя санкции против Донецкой и Луганской народных республик, президент США Джо Байден признал их суверенный статус. Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Денис Пушилин.
Ранее президент США Джо Байден объявил о санкциях, которые последуют после признания Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В числе прочего, американский лидер ввел запрет для компаний и граждан США инвестировать в республики и торговать с ними.
«Что касается вот данных шагов Байдена, то есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики США после признания РФ независимости ДНР и ЛНР, то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против Донецкой и Луганской народных республик были введены санкции», — сказал Пушилин.
Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля после соответствующего обращения руководства данных территорий. Страны Запада отреагировали на этот факт негативно и сообщили о санкциях, которые последуют за шагом России.