Пушилин заявил о блокировке Google в ДНР

Власти ДНР приняли решение заблокировать Google на территории республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, решение было принято для противодействия украинской и западной пропаганде, распространению которой способствует Google. Он отметил, что пропаганда нацелена на ослабление безопасности республики и запугивание ее жителей. По словам Пушилина, поисковая система, действуя под руководством США, «пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

«Это началось далеко не вчера. Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий», — написал он.