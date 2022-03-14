Пушилин заявил, что ВСУ перехватывают гуманитарные грузы для населения

Украинские военные блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Подвоз гуманитарных грузов блокируется. Более того, при общении с местными жителями, которым удалось выбраться в безопасное место, [выяснилось, что] они с опаской относятся к этому, считают, что гуманитарный груз навряд ли попадет к тем, кто в нем нуждается, — к мирным жителям», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что мирные граждане опасаются, что гуманитарные грузы пойдут в адрес нацбатов, чьи запасы боеприпасов и продуктов питания уже истощены.

Российские спасатели за 11 и 12 марта доставили жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи. Грузы с гуманитаркой ежедневно собирают в Ростовской и Белгородской областях, а также в Крыму. Это продукты питания и предметы первой необходимости. Транспортировку осуществляют в соответствии с международным законодательством.