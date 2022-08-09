Пушилин заявил, что в ДНР могут приехать строители из Северной Кореи

Министерства иностранных дел Северной Кореи и ДНР работают над вопросами выбора помещений под посольства в обеих странах. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что в ДНР могут приехать строители из КНДР.

«Мы обменялись нотами, устанавливаются дипломатические отношения в рамках признания. МИД прорабатывают все эти моменты [по выбору помещений для посольств в странах]. Это кропотливая работа внешнеполитических ведомств», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее глава ДНР говорил, что МИД республики будет устанавливать дипломатические отношения с КДНР. Соответствующая нота была направлена в Северную Корею. Пушилин добавил, что Донецкая Народная Республика заинтересована в помощи КНДР со специалистами, которых можно было бы направить на восстановление разрушенных городов.

Также глава ДНР готов отправиться с рабочим визитом в Северную Корею. Об этом сообщила посол Донецкой Народной Республики в РФ Ольга Макеева.