Пушилин заявил, что НМ ДНР освободит «Азовсталь» в кратчайшие сроки

Стоит задача освободить «Азовсталь в кратчайшие сроки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом написало РИА «Новости».

Специальные группы уже приступили к штурму территории комбината в Мариуполе. Представитель НМ ДНР Эдуард Басурин назвал фейком сведения о присутствии гражданских лиц на территории «Азовстали», где окружили украинскую группировку.

По данным Минобороны РФ, вместе с националистами из Украины заблокированы оказались около 400 иностранных наемников. По предположению Пушилина, они могли приехать из США, Румынии и Канады.