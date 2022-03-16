Пушилин заявил, что ДНР предложили помочь более 20 тысяч добровольцев из других стран

К Донецкой Народной Республике обращаются иностранцы с предложениями поучаствовать в операции в Донбассе на стороне Народной милиции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, обращения поступили более чем от 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, сообщил РЕН ТВ.

Накануне он заявил, что ДНР при поддержке ВС РФ справится с освобождением территории от украинских националистов без привлечения добровольцев из других стран.

«У нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооруженных сил РФ, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным Минобороны РФ, подразделения Донецкой Народной Республики продолжают наступление и взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и продолжают бой за Верхнеторецкое.