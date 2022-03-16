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    16 марта 2022, 11:02

    Пушилин заявил, что ДНР предложили помочь более 20 тысяч добровольцев из других стран

    Глава ДНР Пушилин: республике предложили помощь более 20 тысяч иностранных добровольцев

    Александр Иванов

    К Донецкой Народной Республике обращаются иностранцы с предложениями поучаствовать в операции в Донбассе на стороне Народной милиции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ДНР предложили помочь более 20 тысяч добровольцев из других стран

    По его словам, обращения поступили более чем от 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, сообщил РЕН ТВ.

    Накануне он заявил, что ДНР при поддержке ВС РФ справится с освобождением территории от украинских националистов без привлечения добровольцев из других стран.

    «У нас на данный момент есть все возможности своими силами, при огневой поддержке Вооруженных сил РФ, справляться с тем, чтобы продвигаться по освобождению территории Донецкой Народной Республики», — сказал он.

    По данным Минобороны РФ, подразделения Донецкой Народной Республики продолжают наступление и взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и продолжают бой за Верхнеторецкое.