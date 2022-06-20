Пушилин захотел наладить торговлю между ДНР и Белоруссией

Донецкая народная республика (ДНР) заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1». Республика хотела бы сотрудничать в сфере сельского хозяйства, а также имеет желание наладить поставки белорусской техники.

«Что касается взаимодействия с Беларусью, то есть определенные контакты по линии бизнеса, коммерческой составляющей. Поставляется продукция из Беларуси уже, поставляется и в Беларусь продукция», — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что пока это не те объемы, которые могли бы полностью удовлетворить потребности рынков каждой из сторон. Пушилин добавил, что государству не всегда следует вмешиваться в дела предпринимателей и мешать им налаживать контакты — тогда стороны быстрее найдут пути для обеспечения рынка. По словам главы ДНР, особую заинтересованность республика проявляет в сотрудничестве с Белоруссией в отрасли сельского хозяйства.

«Здесь мы заинтересованы в технологиях и возможностях, которые есть в Республике Беларусь. Если говорить о поставках удобрений — также нам интересно. Если говорить о металлургии, об угольной продукции — здесь тоже есть определенные точки соприкосновения. Также нам интересна техника, в том числе грузовики МАЗ, тракторы, экскаваторы», — сказал Пушилин.

Он добавил, что вопрос прорабатывается в настоящее время «на разных уровнях».

Ранее сообщалось, что Пушилин подписал соглашение о сотрудничестве ДНР с главой Тульской области Дюминым.