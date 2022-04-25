Пушилин: ВСУ использовали камеры ОБСЕ для обстрелов ДНР

Украинские вооруженные силы использовали данные камер миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для нанесения атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, написал ТАСС.

Пушилин не исключил варианта возможной попытки прорыва националистов батальона «Азов»* с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Однако у НМ ДНР хватит сил, чтобы отразить возможный удар противника, заверил глава республики.

«У нас хватает средств и сил, чтобы пресечь эту попытку», — заявил он.

Глава ДНР уточнил, что на территории заблокированного завода находятся около 400 иностранных наемников.

Ранее Пушилин сообщал, что засевшие на «Азовстали» националисты не смогут продержаться слишком долго. При этом он сказал, что вооруженные силы республики больше не проводят активных атак на комбинат.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.