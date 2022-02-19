Пушилин: всех эвакуированных жителей Донбасса вернут обратно, как только будет безопасно

Все жители Донбасса, которых эвакуировали в Россию из-за эскалации в регионе, будут доставлены домой после урегулирования ситуации. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Сегодня он посетил пункты эвакуации населения в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.

«Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин — это в первую очередь», — сказал Пушилин, обращаясь к местным жителям.

По словам Пушилина, для разрешения ситуации будет сделано все возможное. Он добавил, что эвакуированные будут обеспечены всем необходимым в России. «Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно», — сказал он.

Одна из жительниц Донецка спросила его, вернут ли людей так же организовано, как и эвакуируют. «Совершенно верно, организованно вы будете перемещены обратно. Поэтому не переживайте», — заверил Пушилин.

В Ростовской области для размещения беженцев из ДНР и ЛНР организовали восемь пунктов на 13 тысяч мест. Свою готовность принять эвакуированных выразили еще семь регионов.