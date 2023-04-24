Мир 24 апреля 2023, 12:01 Пушилин упрекнул мировые СМИ в двойных стандартах Врио главы ДНР Пушилин заявил, что мировые СМИ не обращали внимание на ситуацию в Донбассе РИА «Новости»

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Международные СМИ с 2014 года делали вид, что в Донбассе ничего не происходит. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Все мировые СМИ делали вид, что ничего не происходит. Рассказывали о каких-то очень узких моментах, но о ситуации в Донбассе была тишина», — сказал он.

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Пушилин отметил, что после этого пришло понимание о лживости западных крупных средств массовой информации.

«Вот вам двойные стандарты. Мы начали понимать, сколько лжи и про другие ситуации в мире», — добавил врио главы республики.

Пушилин отметил, что признания бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о характере Минских соглашений подтвердили намерение Запада насытить Украину оружием.

«Обман шел на таком высоком уровне. А против России вводили санкции. Это был умысел», — заключил он.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что западные страны хотят уничтожить Россию.