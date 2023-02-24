Мир 24 февраля 2023, 19:09 Пушилин сравнил планы Китая и США по Украине с водой и бензином при тушении пожара Врио главы ДНР Пушилин: Китай за тушение пожара на Украине водой, а США — бензином РИА «Новости»

Читать 360tv в

США продолжают наращивать поставки вооружений Киеву, а Пекин пытается «потушить этот пожар». С таким мнением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Запад во главе с США требует выполнения предварительных условий (так называемого мирного плана Зеленского) перед началом переговоров. При этом наращивают поставки вооружений, лишь обостряя конфликт. Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон — бензином», — написал Пушилин.

Реклама

Так он отреагировал на выдвинутые в годовщину начала специальной военной операции Китаем и США мирных планов по урегулированию украинского конфликта. Пушилин отметил разницу в подходах.

Реклама

По его мнению, происходит раскол международного сообщества на два лагеря. С одной стороны стоят страны, следующие своим национальным интересам. С другой — исповедующие идеи «единого рулевого и колониализма».

Ранее Пушилин отметил осведомленность, погруженность в детали происходящего на Донбассе президента РФ Владимира Путина.