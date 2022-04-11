Пушилин сообщил о переходе порта в Мариуполе под контроль ДНР

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики взяли под свой контроль район порта в Мариуполе. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Порт Мариуполя уже находится уже под нашим контролем», — заявил он.

Утром 11 апреля глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 80% порта, занятого украинского националистами, находится под контролем сил республики.

Основным местом сопротивления боевиков остался завод «Азовсталь», который контролируют порядка трех тысяч бандеровцев.

Накануне войскам ДНР удалось эвакуировать 47 моряков из порта Мариуполя, среди них экипажи из Украины, России, Египта и Азербайджана.