Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях | 360°

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Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях

Глава ДНР Пушилин: союзные силы продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях

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Союзные силы продвигаются на Угледарском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин. О событиях на фронте он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Что касается угледарского направления. Там очень серьезно работают ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование, — прим. ред.) „Каскад“. Ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <…>Также на Угледарском направлении работает Шахтерская дивизия», — сообщил Пушилин.

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На Марьинском направлении, по его словам, также есть определенные продвижения. Там работает Первый армейский корпус Народной милиции ДНР и другие подразделения, в том числе, и чеченские военнослужащие, которые показывают хороший результат, добавил он.

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По словам Пушилина, определенные успехи есть и на Авдеевском направлении.

«Хотелось бы сказать про Артемовское направление, там подразделения ЧВК „Вагнер“ продолжают освобождать сам Артемовск. Также это касается Отрадовки, Веселой Долины, где идет зачистка. Это касается и населенного пункта Зайцево Артемовского района», — заключил глава ДНР.

ДНР

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